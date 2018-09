Le blanc Grüner Veltliner Karmeliterberg Classic 2017, Hermann Moser, Kremstal, Autriche (21,95 $ – 13110022)

Parfumé comme une vigne au printemps, avec tout le ressort fruité derrière qui monte comme une sève pour s’éclater au soleil : voilà à peine le profil illustré de ce blanc sec et léger, friand et doté d’un indice élevé de palatabilité, soutenu par une jolie densité fruitée. Reste plus qu’à presser un quartier de citron sur votre wiener schnitzel maison ! (5) Explication des cotes