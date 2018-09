Si l’empreinte écologique du produit laisse à désirer en ce qui a trait au poids du flacon, il demeure que ce qui est à l’intérieur convainc par la grande lisibilité du propos. Les arômes de pomme et de pêche vanillée sont précis et charmeurs, alors que la bouche file avec fluidité et mobilité, soutenue par une finale nette et aérienne. (5) Explications des cotes

Le blanc ★★★ Dedicado 2016, Chardonnay, Finca Flichman, Argentine (23,35 $ – 13653158)