Je suis personnellement sensible à ce coin de pays où la roche dilue dans le jus qui sourd de ses entrailles une espèce d’austérité rapidement gagnée par une chaleur humaine non dépourvue de fraternité. Ici, sols et cépages pulsent à l’unisson, défiant l’environnement inhospitalier pour mieux concentrer une vérité fruitée à couper le souffle. Authentique ! (5+) © Explications des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Côtes catalanes 2016 « Cuvée Laïs », Olivier Pithon, France (29,25 $ – 11925720)