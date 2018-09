Les merlots et syrahs qui se chauffent la couenne dans ce coin de pays de pierres et de broussailles proposent de boire bien sans toutefois se casser la tête. Le fruité mûr possède cette espèce de réverbération au palais qui l’anime et le tend, telle une pierre chaude rafraîchie sous l’impact d’une pluie subite. J’aime ! (5) Explications des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Elise 2017, Moulin de Gassac, Pays d’Hérault, France (15,75 $ – 602839)