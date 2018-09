Rien ni personne ne résiste au charme bucolique de cette belle région italienne comme aux arômes et textures de ce chardonnay qui sait se faire aimer, pour ne pas dire désirer. Il y a de l’expression, de la rondeur, un goût exquis de melon et une finale qui en dit long sur votre bonheur présent et à venir. (5) Explications des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Chardonnay Villa Angela 2017, Velenosi, Italie (16,45 $ – 12257760)