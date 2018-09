Transparence, éclat et haute vibration olfactive sont réunis ici pour une eau-de-vie où une petite dizaine d’ingrédients se lovent dans un esprit aussi juvénile que ludique. Parfums d’anis et de concombre sur une trame très fraîche, longiligne, aérienne. Bien frais ou en cocktail, ce gin demeure harmonieux et fort amical. Explications des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Luxardo London Dry Gin, Italie (35 $ – 13736332)