François Lurton sait faire simple tout en donnant beaucoup de joie. L’altruisme servi à la sauce de la simplicité volontaire. Ce viognier bien sec sait y faire, avec éclat et légèreté, rondeur et vivacité, avec de plus ce charme floral où butineraient mille abeilles en mal de miel. Un blanc polyvalent, tous sexes et toutes saisons confondus. (5) Explications des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Viognier 2017, Domaine des Salices, Languedoc-Roussillon, France (14,75 $ – 10265061)