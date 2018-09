Ce gin dépouillé de tout artifice remportait récemment, parmi 73 gins internationaux, une médaille d’or à la prestigieuse compétition The Spirit Masters à Londres dans la catégorie Premium. Des affinités, par sa grande fraîcheur, avec le classique Beefeater anglais, et des arômes de concombre râpé, une bouche grasse, précise et longue. Explications des cotes

La surprise ★★★★ Portage Dry Gin, Montréal, Québec, Canada (45,25 $ – 13638151)