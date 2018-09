Ce canon est aussi un grand classique. Un hommage au sangiovese qui ici trouve fièrement ses racines. Déjà, la robe, riche et profonde, met le feu aux poudres, déployant une palette aromatique flamboyante, chaude, détaillée et profonde. Le fruité y est fourni, les tanins, boisés, soutenant le tout avec fraîcheur et tenue. (5 +) © Explications des cotes

Le canon ★★★ Il Grigio Riserva 2014, San Felice, Chianti Classico, Toscane, Italie (26,55 $ – 00703363)