Ce sauvignon à peine arrondi par quelques sucres résiduels mais d’un équilibre parfaitement assumé plaira à une vaste majorité de palais. Le fruité y est net et de belle densité, l’expression aromatique s’orchestrant à jouer les agrumes mûrs en trompettes, l’ananas et autres fruits jaunes côté saxophone. C’est festif et de belle longueur. (5) Explications des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Mission Hill Five Vineyard Sauvignon Blanc 2016, Okanagan, Canada (16,60 $ – 13631282)