Ce rouge est déjà bien « travaillé » en amont, là où l’amendement des sols, la taille et tous ces petits détails servis à la sauce bio ont leur importance. Pensez à Olivier Humbrecht, en Alsace. La suite est heureuse. Abouriou, merlot et cabernet franc explosent ici dans un style léger, fruité, frais et oui, osons le mot, gouleyant. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Le vin est une fête 2016, Elian Da Ros, Côtes du Marmandais, France (22,30 $ – 11793211)