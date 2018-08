Ne nous voilons pas la face, mais voyons clair : les blancs secs de la Toscane ne pèchent pas toujours par leur originalité, étant souvent neutres et trop technologiques. Celui d’Elisabetta Geppetti s’inscrit à contre-courant. La délicatesse même, que ce blanc sec nuancé et captivant, vivant et de belle persistance. Un bijou ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Poggio Argentato 2017, Fattoria Le Pupille, Toscana Bianco, Italie (19,05 $ – 13038930)