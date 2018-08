Ce « rosso » n’est le second vin de personne. En effet, son panache le destine à plus d’ambition. Les arômes fruités s’imposent avec modération, mais aussi avec une part d’élégance non négligeable, le tout étant imbriqué sur une trame tannique parfaitement orchestrée. Un rouge de charme qu’il serait dommage de ne pas inviter sur une tranche de veau au jus et aux morilles. (5 +) Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Rosso di Montalcino 2016, Mastrojanni, Toscane, Italie (31,50 $ – 13618547)