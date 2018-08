Un excès d’éclat et de lucidité qui se joue avec franchise et sans esbroufe. Voilà la première impression qui me traverse quand je déguste un vin élaboré selon le principe de la biodynamie. Cet assemblage syrah-grenache, coloré, riche, étoffé et structurant confirme la beauté de la chose. Il y a de la vie ici, une vie interne qui nourrit, qui ancre au terroir. (5 +) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Le Village 2015, Montirius, Vacqueyras, Rhône, France (22,15 $ – 872796)