Ne me démarrez pas sur le sujet du xérès. J’y suis abonné comme un prêtre l’est sur son vin de messe. De la magie pure. Il était temps de le voir libéré en tablettes ! Car, oui, ce croquant de fruit salin au profil bien sec de noix, de citron et de crachin vous met en entrain pour démarrer la soirée et, bien sûr, la terminer avec panache. Servir très frais ! Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 La Guita 2017, Manzanilla, Sanlucar de Barrameda, Espagne (17,85 $ – 13454626)