La griffe de M. Alves de Sousa résume à elle seule tout le potentiel des cépages blancs et rouges du Douro. Le style y est précis, l’expression fruitée, haute en flaveurs et l’équilibre des composants est toujours fort pertinent. Ici, malvasia fina et gouveio jouent de densité et d’envolées aromatiques sur une finale vineuse, longue, très fraîche. Extra ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Vale de Raposa Branco 2017, Alves de Sousa, Douro, Portugal (16,65 $ – 12708428)