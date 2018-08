Tous les éléments sont ici réunis pour consacrer le vin d’exception. Des vignes d’âge plus que respectable, un millésime solaire qui a joué sur les maturités sans toutefois asséché les tanins et une sélection parcellaire doublée du choix des meilleures barriques dans l’assemblage. C’est ample et profond, puissant, texturé, long en bouche. (10 +) Explication des cotes

Le canon ★★★★ Clos Triguedina « Probus » 2009, Cahors, Sud-Ouest, France (42 $ – 12450287)