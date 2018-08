Vous connaissez la maison. Les présentations sont superflues. Fidèle à sa conception d’un vin authentique et rigoureux bien que moderne dans l’approche, elle trace une fois de plus le profil d’un montepulciano au fruité profond et bien étoffé, mûr et d’une étonnante prodigalité. Corps, épaisseur, équilibre. N’y manque que la pizza saucisses fortes. (5+) Explication des cotes

Le rouge ★★★ San Lorenzo 2015, Umani Ronchi, Rosso Conero, Italie (18,90 $ – 397174)