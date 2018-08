Avec le mencia en rouge, le verdejo est le cépage espagnol à la mode chez les cavistes et autres bars à vins. Un blanc qui offre souvent une jolie densité (comme c’est le cas avec ces vieilles vignes) et une vigueur de fruit qui donne l’impression de mordiller gentiment avec ses amertumes de fenouil et d’anis vert. Sapat ! Excusez mon verlan : tapas ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Cuatro Rayas Vignes Centenaires, Verdejo 2016, Rueda, Espagne (17,20 $ – 13623080)