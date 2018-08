Il y a visiblement un engouement pour ce distillat aromatisé. Et la production québécoise n’est pas en reste non plus. Des antipodes nous parvient ce fynbos sauvage, qui s’acoquine ici à une vingtaine d’autres herbes, fleurs ou plantes. Le résultat est captivant. Puissance soit, mais aussi finesse, précision, détail et longueur. Sirotez-le frais ou avec un seul glaçon. Explication des cotes

La surprise ★★★★ Cape Fynbos Gin, The Grape Grinder, Afrique du Sud (49,50 $ – 13572850)