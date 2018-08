Au moment d’écrire ces lignes, trop peu de ce magnifique gamay roupillait en tablettes. Désolé. Mais je ne peux me taire, car c’est grand, oui, très grand même ! Nous sommes ici dans une luxuriance fruitée à vous donner le vertige et à causer illico sensualité tous azimuts. Pureté absolue pour un ensemble mûr, fourni, texturé, harmonieux et long en bouche (10+) Explication des cotes

Le canon ★★★★ 1/2 Eponym’ 2015, Morgon, Jean Foillard, Bourgogne, France (45 $ – 13341197)