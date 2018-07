Ce classique me semble plus harmonieux que jamais dans ce millésime. Le cabernet sauvignon s’y démarque encore une fois avec autorité, mais semble avoir gagné en élégance, en détail. Il y a ici du corps, une mâche fruitée, épicée et fumée assurée et une finale de belle allonge qui ne manque pas de fraîcheur. Entrecôte grillée, bien sûr ! (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Marques de Casa Concha 2016, Concha Y Toro, Chili (20,95 $ – 10694253)