La réputation de ce mousseux composé de quatre cépages (dont deux autochtones) a largement dépassé les frontières. Il démontre surtout que l’avenir est plus prometteur encore ! La jolie robe vert pâle précède des arômes de pomme verte et de citron avec une touche muscatée qui ouvre plus encore le palais. À découvrir, si ce n’est déjà fait ! (5+) Explication des cotes

La surprise ★★★ Benjamin Bridge Méthode Classique NV, Nouvelle-Écosse, Canada (29,90 $ – 13593239)