La surprise ★★★ Tête-à-Tête 2011, Domaine de Terre Rouge, Sierra Foothills, États-Unis (28,65 $ – 10745989)

Ce 2011, à base de syrah (+ de 50 %) et complété par des mourvèdres et grenaches, a assagi le message et poli le tanin en se présentant aujourd’hui comme étant prêt à boire. Le profil aromatique est complexe, flirtant avec la cerise noire, la prune fraîche et les épices, alors que la bouche est vineuse, puissante, de bonne longueur. (5) © Explication des cotes