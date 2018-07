Dans la foulée du 2011, ce tempranillo longuement élevé sous bois emporte et suggère, détaille et raconte, avec une insistance qui semble verser dans la démesure, mais voilà, il est comme ça, le rioja de tradition. La robe est dense, le fruité solidement épicé, les tanins abondants bien serrés et la finale longue, bien fraîche. Vin de soir. (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Marqués de Caceres Reserva 2012, Rioja, Espagne (22,85 $ – 897983)