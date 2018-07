J’attends toujours cette cuvée avec impatience. Plus ample, à peine plus mûre que la cuvée précédente, le sauvignon y piaffe, lui, d’impatience, tel un pur-sang lâché pour son manège matinal. Tout demeure pourtant réglé au millimètre près, avec cette texture fine et sapide, ruisselante de vivacité, avec cette impression de calcaire bien palpable. Réussi ! (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ Menetou-Salon « Les Blanchais » 2015, Domaine Pellé, Loire (33,50 $ – 872572)