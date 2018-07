Automnal ou estival, toujours est-il que ce rouge où domine le tempranillo plaît en toute saison tout en rejoignant le plus vaste public possible. Le truc sera de le servir bien frais en raison de la puissance de sa sève et de sa vinosité pour mieux en apprécier le fruité, qui, même s’il demeure simple, contente illico. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ Otonal 2017, Bodegas Olara, Rioja, Espagne (11,70 $ – 12663135)