Les saveurs sauvignonnées giclent ici sous l’envolée vivace et tonique de quartiers de citron frais pressés d’en découdre avec cette soif que vous n’avez pas vu venir. Ce blanc sec tombe à pic. Il y a de l’éclat, une montée aromatique tenace, un profil léger, sapide et louvoyant, une finale nette et croquante. Ceviches de pétoncle, tarte à l’oignon, etc. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Domaine de la Baume « Les Mariés » 2017, Languedoc, France (17 $ – 00477778)