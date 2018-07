Toute comparaison étant boiteuse, j’ai toujours l’impression de déguster un bourgogne riche et bien gras de texture lorsque je déguste un gigondas. Il y a de la profondeur dans le fruité en plus d’une expression épicée soutenue, une sève et une ampleur séduisantes et passablement sexy. Ce 2016 est harmonieux, long en bouche. De garde. (10 +) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Gigondas « Les Pimpignoles » 2016, Les Vins de Vienne, Rhône, France (35,25 $ – 13211878)