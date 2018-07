Il faut quand même avoir un minimum de talent pour rendre justice aux fruités uniques des cépages locaux que sont le trincadeira et l’aragonez. Ajoutez un doigt de syrah et le tableau est complet. Vin de fruit, donc, porté à un niveau d’expression presque insoutenable tant tout cela demeure vivant et très crédible. Top ! (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Ramos Reserva 2016, Alentejo, Portugal (14,95 $ – 12708516)