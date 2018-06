Anicet Desrochers fait son miel sans abuser de ses pollinisatrices ailées adorées et fait flèche de tout bois avec les fruits de leur reconnaissance. Cette alliance heureuse entre plusieurs types de houblons et de l’hydromel maison en fait une boisson des plus captivantes, hautement expressive, désaltérante à souhait. C’est sec et modéré en alcool (5 %/vol.). Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Beezz IP, Hydromel houblonné pétillant, Desrochers, Québec (environ 5 $ les 375 ml)