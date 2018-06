Le canon ★★★ Syrah 2012, Qupé, Central Coast, États-Unis (31 $ – 866335)

Voluptueuse, riche, puissante et vineuse, cette syrah née de l’abondance offre tous les atouts nécessaires pour accompagner toutes venaisons et tourtes du Lac-Saint-Jean qui se respectent. Le fruité est immense en suggérant une impression de gras sur le plan des tanins, mais le tout demeure bien frais et cohérent. Servir un rien rafraîchi. (5 +) © Explication des cotes