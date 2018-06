Le bio ★★ 1/2 Tinedo Cala N. 1 2015 Crianza (16,50 $ – 12891103)

Ce tempranillo qui batifole ici avec une touche de cabernet et de syrah ouvre toute grande la porte aux festivités en terrasse où brochettes d’agneau et de bœuf batifolent à leur tour. Le fruité explose en saveurs et en fraîcheur sur de beaux tanins juteux, sphériques et de belle tenue. Servir frais et… longuement ! (5) Explication des cotes