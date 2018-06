Cet assemblage pour parts égales de cabernet sauvignon et de merlot propose le meilleur des deux mondes dans ce millésime. Un fruité riche et soutenu déjà derrière une robe qui peine à s’éclaircir avec, derrière, des nuances plus fournies, de noyau, de tabac et d’épices. Le tout livré avec puissance sans toutefois renié l’élégance. Côtes levées fumées. (5 +) © Explication des cotes

