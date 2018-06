Ce riesling met rapidement en appétence, avec cette impression de saliver bien avant que l’on ait déjà avalé la première gorgée. C’est le principe même du riesling né d’ardoises qui alternent le chaud et le froid, la douceur et l’acidité, en vous invitant à vivre pleinement le contraste. Simple mais vibrant et efficace. Cuisine indienne, sushis, etc. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Selbach-Oster Riesling 2016, Mosel, Allemagne (18,20 $ – 11034741)