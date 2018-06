Un barbaresco à ce prix ? De quoi faire grincher les grands seigneurs, mais basta ! Le contenu prime toujours le prix et le contenant. Car avouons qu’il y a là du beau nebbiolo, en ce sens que le fruit offre éclat, tenue et franchise, sans cette austérité typique des jeunes vins locaux. N’y manque qu’un peu de profondeur et de longueur, mais à ce prix… (5 +) © Explication des cotes

La surprise ★★★ Barbaresco 2014, Beni di Batasiolo, Piémont, Italie (27,10 $ – 13111842)