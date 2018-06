Une analogie ? Le saint-chinian m’a toujours laissé cette impression d’un homme qui ne s’était pas fait la barbe depuis trois jours. Un certain charme peut-être, mais tout de même un rien abrasif. Le visage est par contre ici glabre et satiné de texture, tant les tanins frais et mûrs charment et régalent. Une caresse ! Quel que soit le genre, d’ailleurs. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Au fil de soi 2015, Clos Bagatelle, Saint-Chinian, Languedoc, France (20,45 $ – 13298029)