Si le rosé était enlevant, ce blanc sec à base de sauvignon trace avec cette même fougue et intégrité fruitée. Ce bio se permet même finesse et précision, équilibre, vitalité et longueur. Une solution de remplacement heureuse aux sancerres, même si tous deux raffolent du petit chèvre chaud en salade. Vachement, pardon, « chèvrement » estival, tout ça ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Domaine de Reuilly « Les Pierres Plates » 2015, Loire, France (24,75 $ – 11463810)