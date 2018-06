Étonnant. Ce mousseux sent les grands espaces, des espaces libres et larges parfumés à l’essence de crachin de mer, de pomme verte et de citron. Étonnant, car ce lieu, finement concentré en bouteille, est d’un réalisme implacable, d’une vitalité sans bornes. Des horizons à vous ouvrir les yeux, les papilles et le coeur ! (5 +) Explication des cotes

La surprise Benjamin Bridge NV, Nouvelle-Écosse, Canada (29,95 $ – 13593239)