Vous avez du temps devant vous ? Un peu de calme mais aussi un ami ? Carafez alors ce cru et détendez-vous. Mais attention, c’est sérieux ! Aromatique mais aussi resserré sur le nez, puissant et évocateur en bouche, le voilà pourvu d’une sève droite et très pure, minérale, fraîche et profonde. Encore 10 à 15 ans devant lui ! (10 +) © Explication des cotes

Le canon Barolo Anunziata « Vigna Plicotti » 2013, Silvio Grasso, Piémont, Italie (77,25 $ – 13616285)