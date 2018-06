Les gaillards Guilhem et Jean-Hugues Goisot ont leur fan club. Avec raison d’ailleurs, car leurs vins possèdent toujours l’énergie et la sincérité de la jeunesse heureuse. Ajoutez de beaux terroirs, une habileté manifeste à transformer les jus en exaltant ces mêmes terroirs et vous avez là de quoi faire rayonner Saint-Bris-le-Vineux au-delà des frontières ! (5 +) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Bourgogne Aligoté 2015, Goisot, Bourgogne, France (24,10 $ – 10520835)