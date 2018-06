L’originalité et le caractère avenant de ce blanc à peine relevé d’une pointe de douceur trouveront, si le vin est servi très frais, à se glisser entre les fibres de la chair de homard ou à nager de façon synchronisée avec ces palourdes tout juste poêlées. Joli nez de fruits blancs et bouche allègre, tonique et de belle longueur (5) Explication des cotes

Moins de 17 $ ★★ 1/2 Tokaji Dry 2015, Château Dereszla, Hongrie (16,15 $ – 13479639)