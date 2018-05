Le 15e millésime de ce vin qui n’est pas, faut-il le rappeler, le « second » du grand Sassicaia n’y perd pas au change, car il offre déjà au nez comme en bouche la lisibilité d’un cru d’exception. Des cabernets mûrs et bien vivants, tout juste arrondis par des merlots riches en texture, et voilà un rouge dont on se délecte longuement. L’attendre deux ou trois ans. (10 +) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ Guidalberto 2015, Tenuta San Guido, Toscane, Italie (52,25 $ – 10483384)