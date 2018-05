Je n’ai jamais été friand des vins argentins. Mais il me manque sans doute une dimension, car je n’y ai jamais mis les pieds non plus. Ici, les terroirs en altitude sculptent des blancs et des rouges pleins de force, de vigueur, de rage même. Cette cuvée calme le jeu. Colorée, dense et structurée, mais gérée avec élégance et proportion. (5 +) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Zuccardi Q 2015, Cabernet Sauvignon, Argentine (23 $ – 13265294)