À toutes ces personnes qui préfèrent désormais les vins blancs aux rouges et en particulier les chardonnays de Bourgogne, voilà la belle affaire de la semaine. Pêche de vigne, pomme et citron roulent en bouche leur petit bonheur fruité, avec sève, rondeur et cette fusion acide-amère qui cadre bien le tonus. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Saint-Véran Combe aux Jacques 2015, Jadot, Bourgogne, France (22,40 $ – 597591)