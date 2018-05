Vous me placez ce beau vin sous la barre des 100 $ dans un restaurant que je vous en sabre deux bouteilles illico ! Tout se tient et s’exprime ici avec une emphase fruitée qui sans cesse avive et éclaire le palais. L’équilibre y est et le dosage suit, ajoutant à la densité tout en préservant l’élégance. Pour cette fête des Mères en retard ! (5) Explication des cotes

La surprise ★★★ Tribault Schloesser Brut Rosé, Champagne, France (47 $ – 12653172)