Voilà qui est rassembleur ! En plus d’être irréprochable sur le plan technique, ce blanc de chenin s’invite sur tout et en toutes circonstances, même si la notion d’origine en prend quelque peu pour son rhume. Un blanc vineux mais aussi très frais, avec ce quelque chose de tendre dans le fruité qui rend le tout plus festif encore. Servir très frais. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ La Capra 2017, Chenin Blanc, Afrique du Sud (13,90 $ – 13574821)