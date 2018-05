Comme il se doit, dans la famille Occhipinti, tout a sa place et rien n’est laissé au hasard. On tient avant tout à une lisibilité affichée du vin et des cépages qui le cale bien, au nez comme en bouche. Il y a un parfum d’herbes et de fruits, d’épices et de réglisse, ventilé avec fluidité, fraîcheur et passablement d’élégance. Une rencontre au sommet ! (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ Cerasuolo di Vittoria 2015, Cos, Sicile (36,50 $ – 12484997)