Se rosir la vie plutôt que de l’obscurcir!

Harmonie 2015, Michel Delhommeau, Muscadet-Sèvre Maine (18,35 $ – 13590863). À ce mot « muscadet », moi, je dis encore, et encore, pour ne pas dire… toujours ! Oui, le muscadet de la Loire n’a jamais été aussi bon qu’aujourd’hui, et il se permet même d’envoyer paître celles et ceux qui le confondent encore avec des bibines raides et étriquées promises à un détartrage d’usage avant de passer au cabinet de dentiste. Maîtrise des maturités et meilleure compréhension sur le parcellaire des possibilités de ce cépage traité encore trop souvent de roturier par l’intelligentsia de bouche mondiale. Net, franc, friand et salin juste comme l’aime la bouche promise à saliver longuement, ce sec léger est du pur bonheur. (5) ★★★ Moyenne du groupe : ★★★

Effusion 2016, Patrick Baudouin, Anjou (33,75 $ – 11909498). Patrick Baudouin multiplie les cuvées avec un dénominateur commun propre à chacune d’elles, soit une haute sincérité d’ensemble. Comme si les vins racontaient tout au nez avant même que l’on ait bu ! Ce chenin sec irradie non pas sous l’effet d’une fission nucléaire (trop belliqueux), mais sous l’éclat démultiplié du vortex fruité-minéral soutenu. Précision, intensité, intégrité et longueur. Haute voltige ! Crabe des neiges, écrevisses, huîtres… (5 +) ★★★ 1/2 © Moyenne du groupe : ★★★ 1/2

Sancerre « Les Romains » 2015, Domaine Vacheron (58,50 $ – 13303975). Simplement princier ! Le sauvignon élevé au rang de ces arts de bouche qui sans cesse interrogent, fascinent et font réfléchir. Un grand blanc sec nourricier qui sait être opulent et d’un beau volume (ici, les lies fines sont dorlotées pour mieux rire tant elles sont chatouillées), un vin combinant textures et épaisseurs, richesse et longueur, à la façon d’un Pessac-Léognan soudainement devenu plus mélancolique et rêveur. « L’effet Loire » y est sans doute pour quelque chose. (10 +) ★★★★ © Moyenne du groupe : ★★★ 1/2

Renaissance 2016, Henry Marionnet, Touraine (28,85 $ – 13196815). Je ne devrais plus mentionner ici les vins de la maison Marionnet, car mon souci d’objectivité en prend pour son rhume. Mais je me soigne. Il demeure qu’une fois de plus, ces vignes de gamay non greffées sans ajout d’antioxydant à la mise se révèlent une belle bête de concours au bonheur (lire critique du 4 mai dernier). J’arrête là les frais pour éviter tous conflits d’intérêts. (5 +) ★★★★ © Moyenne du groupe : ★★★

Les trois cabernets francs du splendide millésime 2015 qui suivent démontrent une fois de plus que ce cépage — noble entre tous — signe des vins subtilement différents selon leurs terroirs de prédilection enclavés dans les appellations Saumur-Champigny, Bourgueil et Chinon. Avec sa légère réduction (la carafe s’impose), le Château Yvonne La Folie 2015, Saumur-Champigny (27,80 $ – 11665534) déroule tout naturellement sa trame fine et florale avec ce goût franc de marc frais qui épate et fait tituber tant c’est beau et bon. (5 +) ★★★ 1/2 © Moyenne du groupe : ★★★1/2. Le Bourgueil « Le Grand Clos » 2015 de Yannick Amirault (32 $ – 11154128) joue la carte d’un élevage qui soigne aux petits oignons un fruité aux tanins amples, riches et sphériques qui dégagent un fruité tout simplement glorieux sous sa trame profonde et sensuelle. (5 +) ★★★★ © Moyenne du groupe : ★★★1/2. Quant à la cuvée L’Huisserie 2015, Chinon de Philippe Alliet (39,25 $ – 11990450), le vin, pour le moment en « phase bernard l’hermite », nous dit déjà la portée exemplaire et bien tracée de ce fruité pur combiné à une sève minérale ici plus qu’évidente. C’est ciselé et d’une précision sans faille, avec une fraîcheur et une droiture exemplaire. De longue haleine. (10 +) ★★★★ © Moyenne du groupe : ★★★ 1/2

Vouvray Le Haut Lieu 2016, Domaine Huet (54,25 $ – 10796508). Est-il besoin de présenter cet écrin vouvrillon acquis en 1928 par les parents de Gaston Huet ? Noël Pinguet en aura au fil des ans tiré la substantifique moelle pour passer ensuite le flambeau à Jean-Bernard Berthomé, qui poursuit et sublime à la fois ce vignoble (argilo-calcaire à dominante d’argiles brunes) mais aussi Le Mont (silex) et Clos du Bourg (calcaire) sous les principes de la biodynamie. Des vins à couper le souffle. La grâce s’allie ici à la fermeté pour traduire des « jus de sol » aux discours racés, révélant la poire confite, le coing et le cédrat sur une finale longue et radieuse. Un sec-tendre de rêve, à servir sur ris de veau, fromages locaux et autres cardinaux des mers. (10 +) ★★★★ 1/2 © Moyenne du groupe : large spectre, entre ★★ 1/2 et ★★★★ 1/2 !

Autres vins pertinents disponibles :

Cheverny 2014, Domaine Maison, Cheverny (18,65 $ – 11463801 – (5) ★★★)

Saumur Champigny Tradition 2015, Domaine de la Guilloterie (19,65 $ – 13591065 – (5) ★★ 1/2)

L’Arpent des Vaudons 2016, Sauvignon Blanc, Touraine, J.F. Mérieau (20,95 $ – 12564233 – (5) ★★★)

Chinon « Les Picasses » 2013, Olga Raffault (27,15 $ – 871004 – (5) ★★★ ©)

Coulée de St-Cyr 2013, Domaine de Saint-Just, Saumur (27,25 $ – 10272608 – (5) ★★★ ©)