Boire La Moussière est à la dégustation ce que le yoga est à la lévitation : une impression de calme et de bien-être toujours à la fine pointe de l’éveil. Comme si l’on devenait soi-même chaire et texture, fruit et calcaire. Un sauvignon qui porte haut, délicatement, finement, tel un souffle frais et persistant.(10 +) © Explication des cotes

Le bio ★★★★ Domaine La Moussière 2017, Alphonse Mellot, Sancerre, Loire, France (29,85 $ – 00033480)